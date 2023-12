Hypothekarbank Lenzburg-Aktie stärker: Hypi Lenzburg mit neuer Marke "HBL Solutions" für Bankdienstleistungen

Die Aargauer Regionalbank schafft nun für die Bereiche "Banking-as-a-Service" und "Embedded Finance" die Marke HBL Solutions.

Im Bereich der "eingebetteten Finanzdienstleistungen" sehe die Bank Wachstumspotenziale, teilte die Hypothekarbank Lenzburg am Donnerstag mit. Die Bündelung der Aktivitäten unter der neuen Marke HBL Solutions solle die strategische Bedeutung des Geschäfts unterstreichen und den Bereich klarer von den Tätigkeiten im klassischen Banking unterscheiden.

Dank solchen "Banking-as-a-Service"-Lösungen (BaaS) kann eine Nicht-Bank ihrer Kundschaft etwa Bezahlkarten aber auch Bankkonti, Wertschriftendepots oder andere Finanzdienstleistungen anbieten. So ist die Hypi Lenzburg BaaS-Partnerin der Coop-Gruppe bei der im Oktober lancierten Banken-App "Coop Finance+".

Zu den weiteren Kunden des neuen Bereichs HBL Solutions gehören laut der Mitteilung auch die Plattformen Evorest und Zinsli. Die Plattform Evorest bietet eine Anlagelösung für Mieterkautionskonten an, mit der Mieterinnen und Mieter an der Entwicklung auf den Finanzmärkten partizipieren können. Zinsli entwickelt im Bereich Mietkautionen eine Online-Plattform, die Angebote von Finanz- und Versicherungsunternehmen umfasst.

Für die Abwicklung der von HBL Solutions vertriebenen Banking-Services ist die Hypothekarbank Lenzburg verantwortlich. Technisch erfolgt die Verarbeitung über die Open-Banking-Plattform Finstar, die laut Mitteilung eine modulare Einbindung der Services in externe Systeme erlaubt. HBL Solution könne bei Bedarf weitere Anbieter von Open-Finance-Dienstleistungen beiziehen.

An der SIX steigt die Hypo Lenzburg-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,55 Prozent auf 3'920 Franken.

Lenzburg (awp)