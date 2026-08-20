Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 52’765 -1.3%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9350 0.4%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’529 0.1%  Bitcoin 58’187 5.3%  Dollar 0.8006 0.4%  Öl 93.6 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Shein-Aktie: Zölle belasten Wachstum und Gewinn vor Hongkong-IPO
Dollar-Schwäche hält an: So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar am Donnerstag
Goldpreisrally treibt Newmont-Aktie an: Auch Barrick Mining und First Majestic Silver im Aufwind
JPMorgan-Prognose: S&P 500 könnte auf 8'000 Punkte steigen - KI als Treiber
Suche...
Plus500 Depot

Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Tiefere Kostenbasis 20.08.2026 20:55:36

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Gewinnplus in erster Jahreshälfte

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Gewinnplus in erster Jahreshälfte

Die Hypothekarbank Lenzburg hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn gesteigert.

Hypothekarbank Lenzburg
4123.76 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen
Trotz eines rückläufigen Zinsengeschäfts profitierte die Bank von höheren Erträgen im Anlagegeschäft und einer tieferen Kostenbasis.

Der Geschäftsertrag stieg um 2,2 Prozent auf 69,5 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Entwicklung sprang gar um 37 Prozent auf 10,3 Millionen. Unter dem Strich nahm der Konzerngewinn um 16 Prozent auf 9,1 Millionen Franken zu.

Im Zinsengeschäft musste die Bank dagegen Einbussen hinnehmen. Der Netto-Erfolg ging um 6,1 Prozent auf 37,8 Millionen Franken zurück. Das Institut verwies auf ein anspruchsvolles Umfeld mit einem SNB-Leitzins bei 0 Prozent.

Bei den Hypothekarforderungen legte die Hypothekarbank Lenzburg leicht zu. Diese stiegen gegenüber Ende 2025 um 0,2 Prozent auf 4,93 Milliarden Franken. Die Kundeneinlagen gingen dagegen um 0,7 Prozent auf 6,51 Milliarden zurück.

Grund dafür war laut Bank die gezielte Reduktion von Geldern institutioneller Kunden. Bei Privatkonten und Spareinlagen wurden hingegen Zuflüsse von 4,1 beziehungsweise 2,9 Prozent verzeichnet.

Das Ergebnis im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verbesserte sich um 3,4 Prozent auf knapp 14,0 Millionen Franken. Besonders deutlich legten die Erträge aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft zu. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft blieb mit 6,3 Millionen Franken dagegen praktisch stabil.

Der Geschäftsaufwand sank unterdessen um 4,3 Prozent auf 50,5 Millionen Franken. Während der Personalaufwand um 6,0 Prozent auf 34,1 Millionen zunahm, ging der Sachaufwand um gut 20 Prozent auf 16,4 Millionen zurück.

Für das zweite Halbjahr erwartet die Bank weiter steigende Erträge im Anlagegeschäft. Zusätzliche Impulse sollen aus dem Vorsorgegeschäft kommen, nachdem die bankeigenen Vorsorgestiftungen für Säule-3a- und Freizügigkeitsgelder den Betrieb aufgenommen haben.

Im Finanzierungsgeschäft rechnet die Bank dagegen weiterhin mit einem anspruchsvollen Umfeld. Bei der Vergabe von Hypothekarkrediten werde ein moderates Wachstum angestrebt.

yz/ra

Lenzburg (awp)

Weitere Links:

Hypothekarbank Lenzburg-Aktie tiefer: Fabian Bürki wird neuer Leiter Privat- und Firmenkunden

Bildquelle: Hypothekarbank Lenzburg AG
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.