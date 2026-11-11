Hypoport SE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hypoport SE veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.760 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 160.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153.8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch