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12.08.2026 06:37:00
Hypoport SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hypoport SE hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.78 EUR gegenüber 0.720 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Hypoport SE im vergangenen Quartal 150.1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hypoport SE 145.8 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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