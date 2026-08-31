Hypoport SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Hypoport SE-Aktie preis.

4 Analysten empfehlen die Hypoport SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 151,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 63,65 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Hypoport SE-Aktie von 87,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 134,00 EUR 52,53 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 185,00 EUR 110,59 18.08.2026 Deutsche Bank AG 153,00 EUR 74,16 12.08.2026 Warburg Research 134,00 EUR 52,53 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch