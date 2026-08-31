Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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31.08.2026 18:00:38
Hypoport SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
So haben Experten die Hypoport SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Hypoport SE-Aktie preis.
4 Analysten empfehlen die Hypoport SE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 151,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 63,65 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Hypoport SE-Aktie von 87,85 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|134,00 EUR
|52,53
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|185,00 EUR
|110,59
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|153,00 EUR
|74,16
|12.08.2026
|Warburg Research
|134,00 EUR
|52,53
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Warburg Research
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|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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