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Erstes Quartal 15.04.2026 13:44:00

Hypoport-Aktie zieht an: 1Q-Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung unverändert

Hypoport-Aktie zieht an: 1Q-Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung unverändert

Hypoport hat im ersten Quartal deutlich rückläufige Transaktionsvolumina beim Bausparen verzeichnet, während die Nachfrage nach Ratenkrediten zulegte.

Hypoport
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Das Transaktionsvolumen bei der Immobilienfinanzierung bewegte sich seitwärts, teilte der Finanzdienstleister mit, der im SDAX notiert ist.

Hypoports Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die nach eigenen Angaben grösste deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Europaces Transaktionsvolumen im Segment Bausparen sank im Quartal laut Mitteilung um 24 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,35 Milliarden Euro. Das Transaktionsvolumen im Segment Ratenkredite legte hingegen um 12 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro zu. Das Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung betrug unverändert 20,26 Milliarden Euro.

Hypoport zufolge werden in der privaten Immobilienfinanzierung weiterhin überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, der Anteil der Eigentumswohnungen nehme weiter zu. Hingegen blieben Neubau und energetische Sanierungen trotz Wohnraumknappheit und politisch geforderter Wärmewende "weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau".

Die Hypoport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 9,47 Prozent auf 89,00 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

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November 2025: So schätzen Experten die Hypoport SE-Aktie ein

Bildquelle: Hypoport

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