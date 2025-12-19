Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’107 -0.2%  SPI 18’011 -0.3%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’211 0.1%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’740 0.0%  Gold 4’326 -0.2%  Bitcoin 69’957 3.0%  Dollar 0.7958 0.2%  Öl 60.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray und Aurora schwächer: Warum die US-Neuklassifizierung Anleger enttäuscht
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Kurssprung bei BioNTech-Aktie bleibt aus: CureVac-Deal überzeugt Anleger offenbar nicht
Aus für das US-Verbot: TikTok besiegelt Deal für neue US-Gesellschaft
Suche...

Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 13:12:36

Hypi Lenzburg führt Swiss Bankers als eigenständige Tochter weiter

Hypothekarbank Lenzburg
4002.34 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Lenzburg (awp) - Die Hypothekarbank Lenzburg will die 2024 übernommene Swiss Bankers Prepaid Services laut VR-Präsidentin Marianne Wildi nun nicht in die Bank integrieren, sondern als eigenständige Tochtergesellschaft weiterführen. Hintergrund sind schwächere Ergebnisse des 2024 übernommenen Finanzdienstleisters als erwartet.

Beim Kauf von Swiss Bankers sei die Absicht gewesen, dass diese mit eigenständiger Bankenlizenz auf eigenen Beinen stehe und das Thema Embedded Finance vorantreibe, erklärte Wildi in einem Interview mit der "Aargauer Zeitung" vom Freitag. "In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass die Zahlen wirklich kritisch waren, auch wegen der allgemeinen Wirtschaftslage."

Die Präsidentin räumte ein, dass es dabei "schneller heikel" geworden sei als erwartet. "Wir hatten bei der Übernahme von Swiss Bankers in Form eines Badwills von 16,5 Millionen Franken eine Art Rückstellungen für künftige Investitionen gemacht, deshalb ist finanziell nichts passiert. Wir dachten einfach nicht, dass wir schon im ersten Jahr so viel brauchen davon."

Für die Hypi Lenzburg gehe es bei dem Entscheid auch um eine klare Marktausrichtung, ergänzte CEO Silvan Hilfiker in dem Interview. Die Hypothekarbank Lenzburg habe im Grundsatz drei Gesellschaften: "Die Hypi als klassische Bank, dann Finstar mit der Informatik und Swiss Bankers, mit der wir 'Banking-as-a-Service' anbieten und uns im Payment-Bereich positionieren wollen."

Entlassungen bei Swiss Bankers habe die Hypi nicht vornehmen müssen, so Hilfiker. Allerdings seien Stellen von Personen, die die Bank verlassen haben, nicht mehr ersetzt worden. "Zudem können wir bei Vakanzen zum Beispiel in der Hypi auf Angestellte von Swiss Bankers zurückgreifen." Gleichzeitig wolle die Hypi im Bereich "Banking-as-a-Service" weiterwachsen und werde weitere Stellen schaffen.

tp/to

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?