Hyperscale Data veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hyperscale Data veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyperscale Data einen Umsatz von 25.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch