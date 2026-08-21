|
21.08.2026 06:37:00
Hyperscale Data veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hyperscale Data veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyperscale Data einen Umsatz von 25.9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.