Hyperscale Data hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyperscale Data -1.950 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 44.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch