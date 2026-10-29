Hypermarcas SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hypermarcas SA äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 BRL gegenüber 0.720 BRL im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.44 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.23 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch