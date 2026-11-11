Hyperfine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyperfine stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyperfine -0.140 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch