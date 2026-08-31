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31.08.2026 06:37:00
Hypercharge Networks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hypercharge Networks hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 58.24 Prozent auf 1.4 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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