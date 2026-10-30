Hypera verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hypera hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hypera 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hypera im vergangenen Quartal 474.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hypera 408.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch