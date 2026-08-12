HYPER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HYPER hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 9.76 JPY. Im letzten Jahr hatte HYPER einen Gewinn von 7.18 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.45 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch