Hyper Bit Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hyper Bit Technologies gab am 28.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Hyper Bit Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch