Hyosung zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyosung hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6108.57 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hyosung ein EPS von 3780.00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 699.29 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyosung einen Umsatz von 531.12 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch