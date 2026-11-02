Hyosung TNC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hyosung TNC hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8162.34 KRW, nach 1879.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2’133.07 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2’009.80 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch