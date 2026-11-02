HYOSUNG ITX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYOSUNG ITX hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 239.05 KRW gegenüber 244.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 124.19 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137.90 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch