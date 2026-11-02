Hyosung Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyosung Heavy Industries stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 23551.38 KRW gegenüber 16131.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’740.64 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’624.14 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch