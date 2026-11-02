Hyoki Kaiun Kaisha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyoki Kaiun Kaisha gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 111.58 JPY gegenüber 46.38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyoki Kaiun Kaisha 4.56 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch