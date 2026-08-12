HYOJITO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HYOJITO äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30.78 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat HYOJITO im vergangenen Quartal 2.68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYOJITO 2.39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch