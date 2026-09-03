Hylink Digital Solution A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hylink Digital Solution A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.600 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Hylink Digital Solution A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 392.5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch