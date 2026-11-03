Hylink Digital Solution A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hylink Digital Solution A lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 CNY gegenüber -0.230 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.83 Prozent auf 357.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch