HYLIION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HYLIION veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.9 Millionen USD gegenüber 1.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch