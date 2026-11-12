HYLIION präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HYLIION hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD gegenüber -0.080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 880.26 Prozent auf 7.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch