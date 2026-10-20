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20.10.2026 06:37:00
Hygon Information Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hygon Information Technology A hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.45 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hygon Information Technology A 0.330 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.86 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.03 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.560 CNY sowie einen Umsatz von 6.08 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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