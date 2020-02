Hydroid, Inc. livre l'UUV REMUS 300 à la Marine américaine

L'UUV approuvé pour une profondeur de 305 mètres fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre du programme des UUV de petite catégorie de nouvelle génération

-- Nouvel UUV REMUS 300 livré à la Marine américaine pour évaluation

-- Sa modularité permet de reconfigurer les charges utiles, les capteurs et les modules énergétiques

-- Plateforme d'architecture ouverte dotée d'un kit de développement de matériel et d'un kit de développement de logiciels

-- Commandes possibles d'ici le deuxième trimestre 2020

POCASSET, Massachusetts, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Hydroid, Inc., filiale de Kongsberg Maritime et fabricant leader de systèmes robotiques marins, a annoncé aujourd'hui avoir livré le premier prototype de véhicule sous-marin sans équipage (UUV) REMUS 300 à la Marine américaine via l'Unité d'innovation en matière de défense (DIU). Le Naval Information Warfare Center (NIWC) a accepté et procède actuellement à la caractérisation du REMUS 300. Le nouvel UUV modulaire sera évalué au cours de l'année prochaine en tant que solution potentielle dans le cadre du programme d'UUV de petite catégorie de nouvelle génération (SUUV) pour la Marine.

Dans le cadre de l'Accord de projet de prototype conclu avec la DIU, Hydroid travaille aux côtés de la Marine sur des mises à jour en spirale afin d'accroître les capacités du REMUS 300 commercial. Le REMUS 300 est conforme à l'Architecture de systèmes ouverts et modulaires (MOSA) de la Marine, ainsi qu'aux normes d'Architecture sur l'autonomie maritime sans équipage (UMAA). Cet UUV de petite catégorie fournira une modularité accrue, permettant l'intégration rapide de nouveaux modules et logiciels, et diminuant le risque en matière de développement, de calendrier et de coûts. « Le REMUS 300 change la donne dans le domaine des UUV de petite catégorie. Il est l'aboutissement de tout ce que nous avons appris en délivrant plus de 400 UUV REMUS au cours des 17 dernières années », a déclaré Duane Fotheringham, président d'Hydroid. « La modularité et l'architecture ouverte facilitera plus que jamais l'intégration des futurs développements, en veillant à ce que REMUS demeure l'un des UUV les plus avancés du marché. »

Le REMUS 300 conserve le diamètre de 7,5 pouces du REMUS 100, offre une profondeur d'utilisation accrue jusqu'à 305 mètres, et demeure portable à deux personnes. S'appuyant sur la plateforme technologique REMUS, la conception permet également de reconfigurer les charges utiles, les capteurs et les modules énergétiques afin de satisfaire aux exigences de chaque mission.

Parmi les fonctionnalités intégrées au REMUS 300 figurent :

Modules énergétiques modifiables en fonction du terrain et protégés de l'environnement

Options énergétiques multiples

GPS, WiFi et antenne Iridium dotée de voyants d'état LED, d'un éclairage clignotant d'urgence et d'un éclairage clignotant infrarouge

Propulseur à haute vitesse pour les opérations menées par courants forts

Sonar latéral double fréquence 900/1800 kHz

Module de charge utile avec logiciel et kits de développement de matériel pour les développements tiers

Possibilité d'ajouter en option un appareil photo noir et blanc 4 K faible luminosité avec barre lumineuse LED

Disque dur 1 TB amovible

Colliers de serrage sans outil pour séparer facilement les modules

Nouvelle interface utilisateur graphique HYFleet avec simulateur

La (DIU) est une organisation du Département américain de la Défense (DoD), qui a pour mission d'accélérer les technologies commerciales pour la sécurité nationale. Tirant parti de son processus d'ouverture des solutions commerciales (CSO), la DIU a procédé à l'acquisition de prototypes pour évaluer le programme de SUUV. Le processus CSO rationalisé a permis la collaboration entre l'industrie et les utilisateurs au sein du DoD, afin d'améliorer les conceptions de produits et d'accélérer le processus d'acquisition.

Le REMUS 300 a été développé en tant que produit commercial visant à compléter la gamme de systèmes REMUS. Il sera possible de le commander d'ici le deuxième trimestre 2020.

Rendez-vous sur www.HYDROID.com/REMUS300 pour en savoir plus.

Initiative parrainée par le gouvernement américain sous le numéro Autre transaction HQ0845-19-9-TBD entre Hydroid, Inc. et le gouvernement. Le gouvernement américain est autorisé à reproduire et à distribuer des réimpressions à des fins gouvernementales nonobstant toute note relative aux droits d'auteur s'y rattachant.

Les opinions et conclusions contenues dans le présent communiqué de presse sont celles des auteurs, et ne sauraient être interprétées comme représentant nécessairement les politiques ou mentions officielles, qu'elles soient explicites ou implicites, du gouvernement américain.

DISTRIBUTION A. Approuvé pour diffusion publique : distribution illimitée.

À propos d'Hydroid, Inc.

Basée aux États-Unis, et filiale de Kongsberg Maritime, Hydroid est le fabricant le plus fiable au monde de véhicules autonomes sous-marins (AUV) avancés. Nos systèmes robotiques marins offrent des solutions de vue complète innovantes et fiables pour les marchés de la recherche marine, de la défense, de l'hydrographie, ainsi que pour les marchés offshore/énergétiques. Pour en savoir plus sur nos technologies, rendez-vous sur www.hydroid.com.

