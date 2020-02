Hydroid, Inc., liefert REMUS 300 UUV an US-Marine

UUV für Einsatztiefe bis 305 m wird im Rahmen des Next Generation Small-Class UUV-Programms geprüft

Zusammenfassung:

– Neues REMUS 300 UUV zur Prüfung an US-Marine geliefert

– Modulares Design ermöglicht flexible Konfiguration von Nutzlast, Sensoren und Energiemodulen

– Offene Architekturplattform mit Hardware Development Kit und Software Development Kit

– Markteinführung im zweiten Quartal 2020

POCASSET, Massachusetts, 11. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Hydroid, Inc., eine Tochtergesellschaft von Kongsberg Maritime und ein führender Hersteller von Tauchrobotersystemen, hat heute die Lieferung des ersten Prototyps des unbemannten Unterwasserfahrzeugs (UUV) REMUS 300 an die US-Marine durch die Defense Innovation Unit (DIU) gemeldet. Das Naval Information Warfare Center (NIWC) hat das REMUS 300 zur Charakterisierung zugelassen. Dieses neue modulare UUV wird ein Jahr lang als potenzielle Lösung für das Next Generation Small-Class UUV-(SUUV-)Programm der US-Marine geprüft.

Der Prototyp-Projektvertrag mit DIU sieht vor, dass Hydroid gemeinsam mit der US-Marine in Form einer Entwicklungsspirale das Leistungsspektrum des handelsüblichen REMUS 300 erweitert. REMUS 300 erfüllt die Standards „Modular Open Systems Architecture" (MOSA) und „Unmanned Maritime Autonomy Architecture" (UMAA) der US-Marine. Dieses kleine UUV ist auf bessere Modularität ausgelegt und ermöglicht die schnelle Integration neuer Module und Software. Gleichzeitig werden Risiken in Zusammenhang mit Entwicklung, Zeitplan und Kosten reduziert. „Das REMUS 300 ist eine Revolution in der kleinen UUV-Klasse. Es ist das Ergebnis aus 17 Jahren Entwicklungsarbeit, in denen wir über 400 REMUS UUV ausgeliefert haben", sagte Duane Fotheringham, President von Hydroid. „Durch die Modularität und offene Architektur lassen sich zukünftige Technologien ganz einfach integrieren. Das REMUS ist daher eine der zukunftssichersten und fortschrittlichsten UUV-Lösungen auf dem Markt."

Das REMUS 300 hat den gleichen Durchmesser wie das REMUS 100 (7,5 Zoll) mit einer höheren Einsatztiefe von 305 m und kann von zwei Personen transportiert werden. Das Design basiert auf der REMUS Technology Platform und unterstützt die flexible Konfiguration von Nutzlast, Sensoren und Energiemodulen je nach Einsatzzweck.

Ausstattungsmerkmale des REMUS 300:

Vor Ort austauschbare, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Energiemodule

austauschbare, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Energiemodule Mehrere Energieoptionen

GPS, WiFi und Iridium-Antenne mit LED-Statusleuchten, Notfallstroboskop und Infrarotstroboskop

Starkes Strahlruder für Einsatz bei starker Strömung

Seitensichtsonar mit zwei Frequenzen (900/1800 kHz)

Nutzlastmodul mit Software und Hardware Development Kits für externe Entwicklung

Schwarzweiss-Standbildkamera mit LED-Leuchtbalken für schwache Lichtverhältnisse ( 4K , Option)

, Option) Herausnehmbare Festplatte (1 TB)

Werkzeuglose Spannbänder für einfaches Trennen der Module

NEUE grafische Benutzeroberfläche HYFleet inklusive Simulator

(DIU) ist eine Abteilung des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und verantwortlich für die Weiterentwicklung kommerzieller Technologien für die nationale Sicherheit. Im Rahmen seines Commercial Solutions Opening-(CSO-)Programms schafft DIU Prototypen zur Prüfung für das SUUV-Programm an. Das CSO-Programm erleichtert die Kollaboration zwischen der Industrie und Nutzern innerhalb des DoD, um Produktdesigns zu optimieren und den Beschaffungsprozess zu verkürzen.

Das REMUS 300 ist ein kommerzielles Produkt innerhalb des REMUS-Sortiments. Verkaufsstart ist im zweiten Quartal 2020.

Projekt gefördert durch US-Regierung unter sonstiger Vorgangsnummer HQ0845-19-9-TBD zwischen Hydroid, Inc., und der Regierung. Ungeachtet irgendwelcher Urheberrechtsvermerke ist die US-Regierung berechtigt, Nachdrucke anzufertigen und zu verbreiten.

Die Ansichten und Einschätzungen in diesem Dokument sind die der Autoren und sollten nicht zwingend als offizielle Leitlinien oder Empfehlungen – weder ausdrücklich noch stillschweigend – der US-Regierung ausgelegt werden.

VERBREITUNG A. Genehmigt zur öffentlichen Verbreitung: Uneingeschränkte Verbreitung.

Informationen zu Hydroid, Inc.

Hydroid ist ein US-amerikanisches Tochterunternehmen von Kongsberg Maritime und der weltweit führende Hersteller hochentwickelter autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUV). Unsere Tauchrobotersysteme bieten innovative und zuverlässige Erkundungslösungen für die Meeresforschung, Verteidigung, Hydrografie und Offshore-/Energiemärkte. Weiterführende Informationen zu unseren Technologien finden Sie unter www.hydroid.com.

