Hydrogenpro AS Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hydrogenpro AS Registered präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.29 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.510 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hydrogenpro AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 79.74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 34.4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch