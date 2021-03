Hydro-Québec travaillera à amener à l'étape de la commercialisation une technologie de stockage d'hydrogène mise au point à l'Université du pays de Galles du Sud

MONTRÉAL, et PONTYPRIDD, Wales, le 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Une technologie novatrice de stockage de l'hydrogène fait des progrès grâce à une nouvelle entente de recherche et d'innovation entre le Centre d'excellence en électrifications des transports et en stockage d'énergie (CEETSE) d'Hydro-Québec et l'Université du pays de Galles du Sud.

Les deux organisations ont signé des ententes commerciales pour transférer à Hydro-Québec la technologie brevetée de stockage d'hydrogène issue des recherches effectuées à cette université. L'objectif est d'en permettre la commercialisation dans le cadre des efforts en cours pour décarboner l'industrie et offrir des sources d'énergie de remplacement plus propres. Cette technologie permet à l'hydrogène d'être absorbé dans le matériau à des concentrations et des densités plus élevées, augmentant ainsi sa capacité de stockage d'hydrogène.

Celle-ci a fait l'objet d'une publication en 2019. Elle présente plusieurs avantages importants par rapport aux solutions de stockage d'hydrogène existantes, à savoir :

l'accroissement de la capacité de stockage ;

la réduction du poids pour une même capacité de stockage ;

l'amélioration de la sécurité en raison d'une pression de réservoir moindre ;

la réduction des coûts de fabrication ;

la simplification des infrastructures ;

l'élimination de l'étape de liquéfaction, menant à des économies sur le transport à grande échelle.

Cette technologie novatrice de stockage d'énergie a de nombreuses applications. Elle permettrait notamment de transporter de grandes quantités d'hydrogène en toute sécurité et d'augmenter la capacité des réservoirs de véhicules à l'hydrogène tout en réduisant leur volume, ce qui rendrait l'utilisation d'hydrogène plus viable pour divers types de véhicules et abaisserait considérablement les coûts.

Hydro-Québec travaillera avec les solutions brevetées de cette université au cours des deux prochaines années pour les faire progresser à la phase de commercialisation.

Citations :

« L'hydrogène est considéré comme un élément fondamental de la démarche de décarbonation des secteurs de l'économie qu'il est difficile d'électrifier. Certains obstacles doivent cependant être surmontés pour faire entrer cette technologie sur le marché de masse, l'un des principaux étant le stockage de l'hydrogène. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'Université du pays de Galles du Sud pour relever l'un de ces grands défis. » - Jean Matte , directeur principal de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ).



« Le Centre de recherche sur l'environnement durable de l'Université du pays de Galles du Sud et mes collègues de la faculté de chimie s'emploient depuis de nombreuses années à développer une technologie à base d'hydrogène. Grâce à une collaboration avec nos partenaires internationaux, dont Hydro-Québec, ils ont acquis une expertise considérable dans ce domaine. La promotion d'un environnement durable est au cœur de nos préoccupations quotidiennes et s'inscrit dans nos actions plus larges visant à décarboner des secteurs tels que l'industrie et les transports, à améliorer la qualité de l'air et à limiter les impacts à long terme sur la santé. »

« Cette entente conclue avec Hydro-Québec dans le but de commercialiser le fruit de nos recherches sur le stockage de l'hydrogène constitue une formidable avancée qui, nous l'espérons, favorisera véritablement l'utilisation des énergies vertes et la lutte contre le changement climatique. » - Professeur Paul Harrison, pro-vice-chancelier pour l'innovation et l'engagement à l'Université du pays de Galles du Sud



« L'énergie de l'hydrogène est l'une des clés de la réduction de notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de notre devenir en tant que nation plus verte, ce qui rejoint notre objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre récent rapport sur l'hydrogène au pays de Galles, intitulé Hydrogen in Wales , expose la démarche que nous entendons adopter pour créer davantage d'occasions au pays de Galles pour une économie adaptée à l'hydrogène, conformément à notre plan de mise en œuvre de la réduction des émissions de carbone.



« En plus d'ouvrir la voie à des technologies plus modernes et vertes, les collaborations de ce type s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie internationale, publiée l'année dernière.



« Je souhaite un grand succès à la collaboration entre l'Université du pays de Galles du Sud et Hydro-Québec. J'ai hâte d'en savoir plus sur leurs travaux. » - Lesley Griffiths , ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires rurales du gouvernement gallois



« À titre de ministre des Relations internationales et de la Francophonie, je me réjouis de l'annonce de ce partenariat prometteur en matière d'innovation et de stockage d'hydrogène entre le Québec et le pays de Galles. Cette collaboration illustre bien toute l'importance de la coopération bilatérale pour favoriser la relance économique, l'accroissement des échanges commerciaux, l'accès aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement ainsi que les initiatives visant à développer les occasions d'affaires et d'investissement, tant au Québec qu'au pays de Galles. » - Nadine Girault , Ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Gouvernement du Québec



À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique, l'hydrogène et le stockage d'énergie.

À propos de l'Université du pays de Galles du Sud

Comptant des étudiants provenant de plus de cent pays, l'Université du pays de Galles du Sud possède des campus dans trois des principaux centres urbains de la région, soit Cardiff, Pontypridd et Newport, ainsi que deux filiales, le Royal Welsh College of Music & Drama – le conservatoire national du pays de Galles – et le College Merthyr Tydfil.

En tant qu'établissement universitaire de premier plan quant aux carrières, l'Université du pays de Galles du Sud collabore avec les employeurs pour atteindre ses objectifs prioritaires : améliorer l'accessibilité à l'enseignement supérieur, créer des occasions d'apprentissage basées sur les défis qui dotent les diplômés de compétences transférables, offrir des possibilités d'apprentissage flexibles et renforcer les communautés qu'elle sert.

Les partenariats qu'entretient l'université avec plusieurs employeurs internationaux et locaux de premier plan ainsi qu'avec divers organismes du secteur public, dont les corps policiers et le Service national de la santé, favorisent la concrétisation de ces objectifs.

Les liens avec l'industrie qui façonnent la culture de recherche de l'université la rendent véritablement internationale, multilingue et tournée sur l'extérieur. Ses recherches touchent directement les gens et les cultures dans toutes les parties du monde.

À propos du Centre de l'hydrogène de l'Université du pays de Galles du Sud

Le Centre de l'hydrogène de l'Université du pays de Galles du Sud est un centre névralgique pour la recherche, le développement et la démonstration des technologies de l'énergie de l'hydrogène au pays de Galles. Il fournit une plateforme pour le développement expérimental de la production d'hydrogène renouvelable et du stockage de l'énergie de l'hydrogène. Le Centre permet l'avancement de la recherche et du développement dans le domaine des véhicules à hydrogène, des applications de piles à combustible et des systèmes d'énergie à base d'hydrogène. Il est le point de convergence d'une série de projets de collaboration entre l'Université du pays de Galles du Sud et d'autres partenaires universitaires et industriels.

