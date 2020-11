Hydro-Québec émission d'obligations échéant le 15 février 2060 sur le marché canadien

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié, sur le marché domestique canadien, l'émission de 500 000 000 $CAN d'obligations, série JR, échéant le 15 février 2060.

Les obligations porteront intérêt à un taux de 2,10 %, payable semestriellement, et seront offertes sur le marché à un prix de 99,733 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 15 août 2020. Le rendement est de 2,110 %.

Le groupe de preneurs fermes est composé de : Financière Banque Nationale Inc. à titre de chef de file, Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc. à titre de co-chefs de file, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, La Banque Toronto-Dominion, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit d'une nouvelle émission désignée comme étant la série JR.

SOURCE Hydro-Québec