Hydro Ottawa offre aide et protection aux clients touchés par la COVID-19

OTTAWA, le 13 mars 2020 /CNW/ - Reconnaissant que les services qu'elle offre à la capitale nationale sont essentiels, Hydro Ottawa prend des mesures actives pour soutenir ses clients, en raison de la propagation de la COVID-19.

Compte tenu de l'incertitude économique liée à l'épidémie de COVID-19, Hydro Ottawa prolonge de trois mois l'interdiction provinciale de débranchement, qui devait prendre fin le 30 avril 2020, pour les résidents d'Ottawa. Par conséquent, Hydro Ottawa suspendra ses mesures de recouvrement et offrira des arrangements de paiement des arriérés afin de donner aux clients plus de temps pour acquitter les soldes impayés de leur compte, au besoin.

Afin d'aider davantage les clients qui éprouvent des difficultés, notamment sur le plan financier, en raison de la pandémie de COVID-19, Hydro Ottawa rappelle également aux clients qu'elle offre plusieurs programmes à ceux qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Les clients qui souhaitent obtenir de l'aide financière, y compris un secours d'urgence, peuvent trouver de l'information sur le site Web d'Hydro Ottawa.

Faits en bref

Hydro Ottawa offre des politiques et des procédures d'urgence pour s'assurer que le réseau électrique demeure stable, que sa main-d'œuvre est protégée et qu'elle fournit l'information et le soutien nécessaires à ses clients.

offre des politiques et des procédures d'urgence pour s'assurer que le réseau électrique demeure stable, que sa main-d'œuvre est protégée et qu'elle fournit l'information et le soutien nécessaires à ses clients. Hydro Ottawa continue de surveiller de près la situation de la pandémie de COVID-19 et mettra en œuvre d'autres mesures lorsque de nouveaux renseignements deviendront disponibles.

Citation

« Plus que jamais, c'est le moment de se serrer les coudes et de s'entraider. Je veux que nos clients sachent que nous sommes à leur service et que nous ferons tout en notre pouvoir pour les aider à traverser cette période difficile. Nous suivons la situation de près et nous ne laisserons personne pour compte. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.