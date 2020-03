Hydro Ottawa appuie la décision provinciale consistant à réviser les tarifs d'électricité durant la pandémie de COVID-19

OTTAWA, le 24 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement provincial a annoncé sa décision de suspendre les prix en fonction de l'heure de consommation qui sont en vigueur l'hiver ainsi que les périodes tarifaires hivernales. À compter de maintenant, les consommateurs d'électricité de l'Ontario paieront uniquement le tarif de la période creuse (10,1 cents/kWh), peu importe l'heure de la journée, et ce, pendant une période initiale de 45 jours. Durant cette période, les familles, entreprise agricoles et petites entreprises ne se verront pas facturer les tarifs de la période de pointe (20,8 cents/kWh) ni les tarifs de la période médiane (14,4 cents/kWh).

Depuis le début de la crise provoquée par la COVID-19, Hydro Ottawa travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'énergie de l'Ontario et le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines afin de réagir aux préoccupations des clients relativement aux frais d'électricité. Hydro Ottawa appuie sans équivoque la décision provinciale qui vise à offrir les tarifs de la période creuse durant cette période très difficile pour les résidents de l'Ontario.

Hydro Ottawa a déjà pris des mesures proactives pour soutenir ses clients, notamment :

Prolongation de l'interdiction provinciale de débranchement, qui devait prendre fin le 30 avril 2020, durant trois mois supplémentaires (soit jusqu'au 31 juillet 2020), et ce, pour tous les clients résidentiels et commerciaux;

ce, pour tous les clients résidentiels et commerciaux; Suspension de toutes les mesures de recouvrement jusqu'au 31 juillet 2020;

Proposition d'arrangements de paiement souples qui accordent davantage de temps aux clients pour régler un solde impayé, s'il y a lieu;

Rappel aux clients qui éprouvent des difficultés financières qu'elle offre plusieurs programmes d'aide financière, y compris une aide d'urgence.

Bien consciente du caractère essentiel du service qu'elle offre à la population de la capitale nationale et en guise de précautions supplémentaires pour son personnel, Hydro Ottawa a suspendu tous les travaux non urgents et les interruptions de service planifiées dans l'ensemble de la ville. Cette mesure a pour but de mieux soutenir les citoyens qui sont confinés à la maison et les personnes qui travaillent à domicile.

« Hydro Ottawa applaudit cette décision du gouvernement de l'Ontario qui vise à apporter davantage de soutien aux clients durant cette période de crise. Le passage aux tarifs de la période creuse est la chose à faire pour aider les membres de notre collectivité à se concentrer sur ce qui compte vraiment : veiller à leur sécurité et rester à la maison. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

