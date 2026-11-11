Hydro One: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hydro One äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.68 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hydro One ein EPS von 0.700 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.49 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 2.30 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch