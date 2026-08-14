Hydro One: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hydro One hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.62 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hydro One noch ein Gewinn pro Aktie von 0.540 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.30 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch