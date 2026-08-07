Hydra Industries Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hydra Industries Acquisition präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24.28 Prozent zurück. Hier wurden 60.8 Millionen USD gegenüber 80.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch