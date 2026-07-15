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Quiet Period gestartet 15.07.2026 11:51:00

Hybridweizen als Milliarden-Chance - warum die Bayer-Aktie dennoch unter Druck steht

Hybridweizen als Milliarden-Chance - warum die Bayer-Aktie dennoch unter Druck steht

Während Verschuldung und Rechtsrisiken weiter belasten, setzt Bayer mit einer neuen Hybridweizen-Vereinbarung auf langfristiges Wachstum.

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  • Fitch bestätigt das Bayer-Rating bei BBB, der Ausblick bleibt negativ
  • Aktie gerät unter Druck
  • Ab heute gilt für Bayer die Quiet Period bis zu den Zahlen am 4. August

Die Aktie von Bayer gerät am Mittwoch unter Abgabedruck: Auf XETRA verliert das Papier zeitweise 2,42 Prozent auf 47,93 Euro. Belastend wirkt eine Ratingentscheidung von Fitch, die zwar die Bonitätsnote BBB bestätigt, den Ausblick aber trotz eines für Bayer günstigen Gerichtsurteils negativ belässt.

Fitch verweist auf finanziellen Druck trotz Rechtssieg

Die Ratingagentur begründet den weiterhin negativen Ausblick mit anhaltenden operativen Unsicherheiten, obwohl ein Urteil des US Supreme Court die Rechtsrisiken des Konzerns zuletzt spürbar begrenzt hatte. Der Supreme Court hatte am 25. Juni 2026 im Fall Monsanto gegen Durnell entschieden, dass das Bundesgesetz FIFRA einzelstaatliche Failure-to-warn-Klagen bei von der Umweltbehörde EPA zugelassenen Pestizid-Etiketten verdrängt, was für Bayer künftige Klagerisiken rund um Roundup begrenzt. Fitch würdigt diesen juristischen Fortschritt zwar, verweist aber weiter auf die finanzielle Verschuldung des Konzerns.

Analysten uneins, Quiet Period beginnt

Auch unter den Analysehäusern gehen die Einschätzungen auseinander: Jefferies-Analyst Michael Leuchten beliess die Einstufung am 13. Juli bei Hold mit einem Kursziel von 46 Euro und verwies auf die hohe Verschuldung sowie anhaltende Mittelabflüsse. UBS-Analyst Matthew Weston sieht die Lage optimistischer und bestätigte am selben Tag die Einstufung Buy mit einem Kursziel von 52 Euro, mit Blick auf die für den 19. August angesetzte Anhörung zum Roundup-Sammelvergleich als möglichen weiteren Katalysator. Ab heute gilt für Bayer zudem die Quiet Period: Bis zur Vorlage der Halbjahreszahlen am 4. August äussert sich das Management nicht mehr offiziell zur Geschäftslage.

Bayer baut Hybridweizen-Geschäft mit RAGT aus

Unabhängig von der Ratingfrage meldete Bayer am Mittwoch eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem französischen Weizensaatguthersteller RAGT, um das Geschäft mit Hybridweizen in Europa und Nordamerika auszubauen. Die Vereinbarung soll dem Konzern nach eigenen Angaben umfassenden Zugang zu leistungsstarker, auf europäische Bedingungen zugeschnittener Weizengenetik verschaffen und baut auf einer seit 2021 bestehenden strategischen Partnerschaft beider Unternehmen auf. Bayer plant, Anfang der 2030er Jahre gleichzeitig in Europa und Nordamerika Hybridweizensaatgut auf den Markt zu bringen, und rechnet aus diesem Geschäft mit Erlösen von bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr bis Mitte der 2040er Jahre.

Ob die juristische Entlastung auch bei Fitch zu einer besseren Bonitätsnote führt, dürfte sich frühestens nach den Halbjahreszahlen und der Anhörung im August entscheiden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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