Hybrid Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hybrid Financial Services hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Hybrid Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.370 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hybrid Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.4 Millionen INR im Vergleich zu 18.5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch