Hybe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hybe veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 157.75 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1210.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1’525.70 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hybe 727.18 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch