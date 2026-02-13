|
HYBE Q4 Operating Income Declines
(RTTNews) - HYBE (352820.KS) reported a fourth quarter net loss from continuing operation before income tax of 266.3 billion won compared to a loss of 28.7 billion won, last year. Net loss attributable to shareholders of parent company was 267.8 billion won compared to a loss of 28.8 billion won. Operating income was 4.6 billion won compared to 64.6 billion won, prior year.
Fourth quarter sales were 716.4 billion won compared to 726.4 billion won, a decline of 1.4% from a year ago.
HYBE is trading at 3,88,500 won, up 2.10%.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
