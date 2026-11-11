Hyakujushi Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Hyakujushi Bank hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 60.78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hyakujushi Bank 36.33 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.06 Prozent auf 25.11 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch