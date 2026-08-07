Hyakujushi Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hyakujushi Bank hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54.64 JPY gegenüber 42.32 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch