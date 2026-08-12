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12.08.2026 06:37:00
HY-LOK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HY-LOK präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1251.60 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 930.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.25 Milliarden KRW – ein Plus von 9.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HY-LOK 54.33 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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