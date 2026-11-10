HY-LOK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HY-LOK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 853.58 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1139.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.38 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 53.85 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch