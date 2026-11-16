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16.11.2026 06:37:00
HWH International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HWH International lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
HWH International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat HWH International mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 66.67 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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