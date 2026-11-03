Hwatsing Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hwatsing Technology A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.89 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.71 Prozent auf 1.54 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch