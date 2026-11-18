Hwashin lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1477.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 517.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hwashin im vergangenen Quartal 491.91 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hwashin 485.88 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch