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19.11.2026 06:37:00
HWASEUNG R&A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HWASEUNG R&A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 570.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 520.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 195.91 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 174.67 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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