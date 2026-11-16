HWASEUNG ENTERPRISE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HWASEUNG ENTERPRISE hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 297.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -81.000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.16 Prozent auf 340.98 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HWASEUNG ENTERPRISE 355.77 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch