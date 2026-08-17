Hwangkum Steel Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hwangkum Steel Technology gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 630.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 293.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hwangkum Steel Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 104.00 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 79.11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch